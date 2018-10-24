موقع إسرائيلي: سقوط بالونات حارقة في عدة مناطق بمستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت تقارير إسرائيلية: إن بالونات حارقة، سقطت صباح اليوم الأربعاء، في عدة مناطق بمستوطنات غلاف قطاع غزة.وأفاد موقع (0404 )، بسقوط بالون مزود بمتفجرات في منطقة (غان يفنه)، حيث حدث انفجار نتيجة سقوطه، فيما سقط آخر دون انفجار.وأوضح، أنه لم تقع إصابات جراء الانفجار، فيما تم استدعاء شرطة المتفجرات إلى المكان.وفي الشأن ذاته، ذكرت (القناة 14) الإسرائيلية، أنه تم العثور على متفجرات في منطقة مفتوحة في حي (جفعات هابراهيم) في عسقلان.ولم تحدث إصابات أو أضرار، والشرطة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، وفق القناة.