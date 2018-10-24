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السلطات الأردنية تُلقي القبض على قاتل اللواء الحناينة

السلطات الأردنية تُلقي القبض على قاتل اللواء الحناينة
الشرطة الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت السلطات الأردنية، القبض على قاتل اللواء المتقاعد في مكافحة الإرهاب في المخابرات، حابس الحناينة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الأربعاء: إنه بعد ورود بلاغ لمديرية شرطة محافظة مادبا، مساء الثلاثاء، بتعرض اللواء المتقاعد حابس الحناينة (المخابرات العامة)، لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول أثناء وجوده أمام منزله (قيد الإنشاء) في محافظة مادبا، ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان، شُكل فريق تحقيق خاص من مديرية الأمن العام والمخابرات العامة؛ لمتابعة التحقيق في القضية.

وأضاف الناطق الإعلامي: أن "فريق التحقيق وخلال ساعات تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعتها، والاستماع لأقوال الشهود من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة، حيث ألقي القبض عليه" وفق ما ذكر موقع (العربية نت).

كما لفت إلى "أنه وبالتحقيق معه اعترف أنه خطط منذ فترة لقتل اللواء الحناينة؛ لاعتقاده أنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005، وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله، حيث توجه مساء أمس إلى منزل قيد الإنشاء يعود للواء الحناينة في محافظة مادبا، وفور مشاهدته له أقدم على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاهه ولاذ بالفرار، وقام بإخفاء سلاح الجريمة، حيث جرى بدلالته ضبط السلاح، وسيتم توديعه للجهات القضائية المختصة".

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