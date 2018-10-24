توقعات بإعلانه مفاجأة.. ولي العهد السعودي يُلقي كلمة بمؤتمر بالرياض اليوم

_الشراكة_الاقتصادية، ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات، حيث وصل عدد هذه الاتفاقات والمذكرات إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، زادت قيمتها الإجمالية على 200 مليار ريال، بما يفوق 50 مليار دولار، وذلك في إطار "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، الذي سيتم الإعلان عن انطلاقه رسمياً قبل نهاية العام الجاري.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يلقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، كلمة أمام المشاركين في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في العاصمة الرياض، وفق ما أعلنت اللجنة التنظيمية، فيما ألمح مسؤول سعودي، إلى أن مفاجأة قد يكشف عنها الأمير خلال الكلمة.وقالت اللجنة في بيان مقتضب نشرته مساء الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على (تويتر): "موعدكم مع جلسة، يترأسها أكبر القادة من ذوي الرؤية في العالم العربي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد في مملكة البحرين، في حوار عن الاستمرار في بناء العالم العربي، ليصبح قوة اقتصادية عالمية".وفي سياق متصل، ألمح القائم بالأعمال السعودي في لبنان، الدبلوماسي وليد البخاري عبر حسابه على (تويتر)، إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيعلن عن مفاجأة، الأربعاء، إذ غرد كاتباً أمس الثلاثاء: "توقعات بأن يكشف سمو #ولي_العهد خلال كلمة مهمة صباح غد في جلسة#مبادرة_مستقبل_الاستثمار عن صفقة مهمة ورائعة للسعودية، وستحمل رقمًا كبيرًا بعيدًا عن مجال النفط".وتداول العديد من المغردين السعوديين "خبر المفاجأة" المتوقع الإعلان عنها، وكتب الصحافي عضوان الأحمري: "مفاجأتان متوقع الإعلان عنهما في#مبادرة_مستقبل_الاستثمار ومشاركة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، وفق ما ذكر موقع (العربية نت).يذكر، أن ولي العهد السعودي، كان قد كشف مطلع الشهر الجاري في حوار صحفي، أن هناك صفقة رائعة للسعودية، ستحمل رقماً كبيراً بعيداً عن مجال النفط.وقال في حينه: "سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مجال بعيد عن النفط، هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية، لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم إعلانها".يشار إلى أن أعمال النسخة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار كانت انطلقت، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 350 شخصية من جهات وشركات عالمية، وستستمر حتى 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاريوقد شهدت اجتماعات المبادرة أمس، توقيع العديد من#اتفاقات