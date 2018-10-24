السيسي يزور السودان ويلتقي نظيره السوداني غداً

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مباحثات وُصف بالمهمة، مع نظيره السوداني عمر حسن البشير في العاصمة الخرطوم.ويصل السيسي غداً إلى العاصمة السودانية، لبحث مزيد من المباحثات، حول المصالح الاقتصادية للجانبين، وفق ما ذكرت وكالة (الأناضول).وتأتي المباحثات، في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين، وفق بيان للرئاسة السودانية لم يحدد مدة الزيارة، فيما تسبقها اجتماعات للجنتين الفنية والوزارية المشتركة، بجانب اجتماع رباعي لوزيري خارجية البلدين، ورئيسي جهازي الأمن والمخابرات.ويتضمن جدول زيارة السيسي للسودان، حسب الرئاسة السودانية، اجتماعًا لرجال الأعمال من البلدين، ومعرضًا للأدوية والمستلزمات الطبية.وستبحث قمة البشير والسيسي، وهي الثالثة والعشرون بينهما، وفق خبراء، ملفات اقتصادية عديدة تحتاج إلى سند سياسي، وهو ما يتطلب تجاوز ملفات خلافية.