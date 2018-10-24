شؤون فلسطينية

50 ألف دولار لمدخر من الخليل.. الجائزة الشهرية الكبرى ضمن برنامج توفير "الكبير"

50 ألف دولار لمدخر من الخليل.. الجائزة الشهرية الكبرى ضمن برنامج توفير "الكبير"
رام الله - دنيا الوطن
فاز المواطن فايز عبد الرحمن حلاحلة، المدخر لدى فرع وادي التفاح في الخليل، بالجائزة الشهرية الكبرى لبنك القاهرة عمان، ضمن حملته الضخمة على حسابات التوفير "الكبير"، وقيمتها 50 ألف دولار، وذلك عن أيلول/ سبتمبر الماضي، وجاء الإعلان عن الفائزين خلال أجواء احتفالية، شهدها مقر الإدارة الإقليمية للبنك في رام الله.

وقال حلاحلة وهو من قرية خاراس غرب الخليل، وأب لسبعة أولاد (أربعة ذكور وثلاث اناث)، أنه لم يتوقع الخبر "المفاجئ" السعيد، ولفت حلاحلة، وهو عامل بناء داخل الخط الأخضر، أن هذه المرة الأولى التي يكسب فيها جائزة بنكية، مبينا أنه سيكون للجائزة أثر بالغ على حياته.

وأضاف: أعباء الحياة ليست يسيرة، خاصة لشخص مثلي لديه عائلة كبيرة، من ضمنها ابن يدرس الطب في روسيا، بالتالي فالجائزة بالنسبة لي حدث يفوق كافة التصورات، وسيعينني على مشاق الحياة ومتطلباتها، وأوضح أنه يتعامل مع البنك منذ 23 عاما، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى الخدمات، ومهنية كادر البنك، وأشاد بحملة "الكبير"، مشيرا إلى مزاياها المتنوعة، لا سيما فيما يتصل بالجوائز المقدمة في اطارها.

وقال وهو يضحك: إنني أعرف عن حملة البنك، وقبل شهرين مازحت مدير فرع البنك في الخليل، عما إذا كان سيكتب لي الفوز بجائزة، والآن فإن سعادتي لا توصف، ودعا المواطنين إلى المسارعة إلى فتح حسابات لهم في البنك، والتمتع بمزايا الحملة وخدمات ومنتجات البنك المختلفة.

وفي الإطار نفسه، أعلن البنك عن الفائزين الأربعة بالجوائز الأسبوعية ضمن حملة "الكبير"، وقيمتها 5000 دولار لكل جائزة، علاوة على الفائزين باجهزة أيفون اكس (IPhone X)، وعددهم 22 فائزا.

وفاز بالجوائز الأسبوعية كل من المواطنة لبنى طوقان لمنفعة محمد باسل المدخر لدى فرع نابلس، والمواطن أنور محمود امام المدخر لدى فرع الشلالة في الخليل، والمواطنة سامية عرفات نمر المدخرة لدى فرع طولكرم، والمواطن علي أحمد ذويب المدخر لدى فرع بيت لحم.

وقد كان من ضمن الفائزين بجوائز "الأيفون" المواطن علي محمد الشيخ (83 عاما)، من قرية ترمسعيا شمال رام الله، الذي أبدى سعادته بالفوز، وقال: إنني أتعامل مع البنك منذ 31 عاما، بالتالي فإني مسرور بالفوز بجائزة البنك، ووصف خدمات البنك بالمميزة، مدللا على ذلك بحملات البنك.

وتعتبر حملة "الكبير" أحد النماذج التي تجسد تقدير البنك لعملائه، وحرصه على مكافآتهم، وتلبية متطلباتهم، ويمثل تنوع الجوائز المقدمة ضمن الحملة، مدى عناية البنك بالخروج عن المألوف، وتقديم جوائز تغطي توقعات عملاء البنك، الذين يعدون رأسماله الحقيقي، وجزء من قصة النجاح التي يكرسها عاما بعد أخر.

كما أن طابع الحملة المرتبط بسحوبات يومية، وأسبوعية وشهرية، عدا مفاجأة الحملة وهي جائزة كبرى، عبارة عن سيارتي مرسيدس كشف "C Class Cabriolet"، جرى السحب على واحده منهما خلال آب وسيجري السحب على السيارة الثانية خلال كانون الثاني القادم،

وتعتبر الحملة، استمرارا لمبادرات البنك وحملاته خلال السنوات الماضية، التي تنفرد بقوة أثرها، وحرص البنك من خلالها على احداث تغير نوعي في حياة وواقع العملاء، وترمي الحملة إلى تحقيق عدة غايات، من أبرزها اتاحة المجال أمام عدد كبير من العملاء للاستفادة من الحملة، والفوز بجوائزها، علاوة على تعزيز ثقافة الادخار، والارتقاء بدوره التنموي والاقتصادي.

وقد قام البنك بتيسير عملية الدخول في السحب إلى أبعد الحدود، عبر وضع آلية مبسطة وسهلة، تتضمن تغذية العملاء الحاليين لحساباتهم شهريا بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بينما بإمكان العملاء الجدد فتح حسابات توفير من خلال إيداع مبلغ 200 دينار او ما يعادلها بالعملات الأخرى (الشيقل، أو اليورو، أو الدولار)، ثم تغذيته شهريا بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا، على ألا يقل حساب توفير العميل طيلة الشهر عن 200 دينار كحد أدنى.

أخبار ذات صلة

الوفد الأمني المصري عرض أجوبة إسرائيل ويسعى لتحصيل موافقة حماس

الوفد الأمني المصري عرض أجوبة إسرائيل ويسعى لتحصيل موافقة حماس

د. عباس يُطلع ممثلة الخارجية النرويجية علي الوضع الصحي لمجمع الشفاء

د. عباس يُطلع ممثلة الخارجية النرويجية علي الوضع الصحي لمجمع الشفاء

هوية القاتل صادمة.. الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل طفل بقلقيلية

هوية القاتل صادمة.. الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل طفل بقلقيلية

البطش: مصر تقوم بجولات مكوكية للتهدئة والمصالحة والوقود القطري واجب أخلاقي

البطش: مصر تقوم بجولات مكوكية للتهدئة والمصالحة والوقود القطري واجب أخلاقي

مهاجماً الرئيس.. أبو زهري: تصريحاته تجعله مسؤولاً عن تمزيق الصف الفلسطيني

مهاجماً الرئيس.. أبو زهري: تصريحاته تجعله مسؤولاً عن تمزيق الصف الفلسطيني

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

وُصفت بـ &#34;الفضفاضة&#34;.. مسار أمريكي إسرائيلي عكسي لـ (صفقة القرن)

وُصفت بـ "الفضفاضة".. مسار أمريكي إسرائيلي عكسي لـ (صفقة القرن)

صور: بلدية الاحتلال تدخل مخيم شعفاط لأول مرة منذ عام 67 و(أونروا) تُعلق

صور: بلدية الاحتلال تدخل مخيم شعفاط لأول مرة منذ عام 67 و(أونروا) تُعلق

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

50 ألف دولار لمدخر من الخليل.. الجائزة الشهرية الكبرى ضمن برنامج توفير &#34;الكبير&#34;

50 ألف دولار لمدخر من الخليل.. الجائزة الشهرية الكبرى ضمن برنامج توفير "الكبير"

د. عباس يُطلع ممثلة الخارجية النرويجية علي الوضع الصحي لمجمع الشفاء

د. عباس يُطلع ممثلة الخارجية النرويجية علي الوضع الصحي لمجمع الشفاء

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

العملات: الدولار يُواصل ارتفاعه

العملات: الدولار يُواصل ارتفاعه

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط زخات من الأمطار

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط زخات من الأمطار

ضبط كمية كبيرة من الدخان والمعسل والمواد الخام المهربة بمحافظة جنين

ضبط كمية كبيرة من الدخان والمعسل والمواد الخام المهربة بمحافظة جنين

الحساينة يبحث مع نقابة المهندسين تنظيم العمل الهندسي وتطويره

الحساينة يبحث مع نقابة المهندسين تنظيم العمل الهندسي وتطويره

الهلال الأحمر: خمس إصابات في حادث سير قرب رام الله

الهلال الأحمر: خمس إصابات في حادث سير قرب رام الله

منوعات

فيديو: العشرات يتجمهرون امام منزل والدي محمد رمضان… والسبب؟

فيديو: العشرات يتجمهرون امام منزل والدي محمد رمضان… والسبب؟

في اول تعليق بعد الغاء زفافها.. مي حلمي: &#34;العروسة للعريس والجري للمتاعيس&#34;

في اول تعليق بعد الغاء زفافها.. مي حلمي: "العروسة للعريس والجري للمتاعيس"

أنباء عن نية عودة حليمة بولند لزوجها السابق والد ابنتيها.. واحلام تعلق

أنباء عن نية عودة حليمة بولند لزوجها السابق والد ابنتيها.. واحلام تعلق

&#34;مكسيم خليل&#34; يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

"مكسيم خليل" يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

اعتراف صادم..بطلة &#34;حب أعمى&#34; تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

اعتراف صادم..بطلة "حب أعمى" تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

بعد فضيحة &#34;بنطالها&#34;..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

بعد فضيحة "بنطالها"..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

عربي

السيسي يزور السودان ويلتقي نظيره السوداني غداً

السيسي يزور السودان ويلتقي نظيره السوداني غداً

الأمم المتحدة تُحذر: نصف سكان اليمن قد يواجهون خطر المجاعة قريباً

الأمم المتحدة تُحذر: نصف سكان اليمن قد يواجهون خطر المجاعة قريباً

ترامب: السعودية دبرت أسوأ تستر على الإطلاق في قضية خاشقجي

ترامب: السعودية دبرت أسوأ تستر على الإطلاق في قضية خاشقجي

آلاف الموظفين اليمنيين مهددين بالطرد.. وتحذيرات من (حوثنة الدولة)

آلاف الموظفين اليمنيين مهددين بالطرد.. وتحذيرات من (حوثنة الدولة)