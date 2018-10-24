د. عباس يُطلع ممثلة الخارجية النرويجية علي الوضع الصحي لمجمع الشفاء

رام الله - دنيا الوطن - إيمان عاشورأطلع د. مدحت عباس، مدير عام مجمع الشفاء الطبي، ممثلة وزارة الخارجية النرويجية، السيدة انجريد على الوضع المأساوي الذي تعيشه مستشفيات قطاع غزة، جراء الأزمات المركبة التي تزيد من خنق فرص العلاج لآلاف المرضى خلال الفترة الحالية في ظل اشتداد أزمة نقص الأدوية والمهام الطبية والأوضاع الميدانية منذ الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، وتزايد أعداد الشهداء والجرحى، والذين اكتظت بهم أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، مبيناً طبيعة الإصابات الصعبة التي تطلبت تعاملاً جراحياً، وتدخلات جراحية عاجلة، استمرت لعدة ساعات متواصلة.وأشار إلى أهم الاحتياجات الطبية من الأدوية والمستهلكات، والحاجة الماسة لها؛ لضمان استمرار الخدمة الصحية للمرضى والجرحى على حد سواء.وناشد د. عباس المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه القطاع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها وزارة الصحة بشكل عام، والمجمع بشكل خاص.وفي نهاية الزيارة، تفقد الوفد برفقة د. أيمن السحباني، مدير أقسام الطوارئ، جرحى مسيرة العودة الكبرى، حيث تم الاطلاع علي أوضاعهم الصحية، وزيارة قسم طوارئ الجراحة.