شؤون فلسطينية

هوية القاتل صادمة.. الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل طفل بقلقيلية

هوية القاتل صادمة.. الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل طفل بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة والنيابة العامة في محافظة قلقيلية، عن تفاصيل مقتل طفل (6 سنوات)، كما تمكنت من القبض على شخص مشتبه به بارتكاب جريمة القتل.

وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة: "إن الطفل وصل لمستشفى قلقيلية أول أمس في حالة حرجة، وعلى رقبته آثار كدمات، وبعد لحظات أعلن الأطباء عن وفاته.

وقد باشرت الشرطة والنيابة إجراءات التحقيق، وقررت النيابه في حينه إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح، والذي بيّن بوجود شبهة جنائية".

وأضاف ارزيقات: "تم إحضار شخص مشتبه به، وهو عمّ الطفل، والذي أفاد أثناء سماع أقواله بأنه قام بقتل الطفل، وما زالت التحقيقات جارية؛ لمعرفة أسباب ارتكابه الجريمة".

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