صحيفة إسرائيلية: اجتياح قطاع غزة سيستغرق أشهراً.. قادة حماس أهداف للاغتيال

قال أمير ربابورت، الكتاب والمحلل السياسي في صحيفة (ميكور ريشون) الإسرائيلية: "إن اجتياح قطاع غزة في الحرب المقبلة، قد يستغرق بضعة أشهر، وخلالها سيتم إطلاق آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية لإسرائيل".





وتوقع ربابورت، أن يضع الجيش الاسرائيلي وجهاز (الشاباك)، قادة حركة حماس كأهداف للاغتيال وكأولوية قصوى.





وبين المحلل الإسرائيلي، أن التهديد الذي يخشاه الجيش، هو المفاجآت التي قد تحدث خلال الحرب، مشيراً إلى أن حركة حماس، استثمرت مبالغ ضخمة؛ لتطوير طائرات بدون طيار وحوامات مفخخة، بالاضافة إلى تطوير شبكات الأنفاق وغيره.





وفي السياق قال: "ما شهدناه هو تطوير في دقة وقدرة التدمير الصاروخية، والتي تمثلت في الصاروخ، الذي أطلق على بئر السبع، قبل عدة أيام".

رام الله - دنيا الوطن