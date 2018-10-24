البطش: مصر تقوم بجولات مكوكية للتهدئة والمصالحة والوقود القطري واجب أخلاقي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إن جمهورية مصر العربية، تسعى إلى الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القطاع واجب، ولن يكون بأي ثمن سياسي.وأوضح البطش، وفق ما أوردت صحيفة (فلسطين) المحلية، أن الراعي المصري يقوم بجولات مكوكية من أجل الوصول إلى كسر الحصار وتحقيق المصالحة، لافتاً إلى أن حركته، أعلنت دعمها للجهود المصرية.وأضاف البطش: "حتى اللحظة لم نر حقيقة أي شيء يمكن أن نلمسه على الأرض"، مؤكداً أن مسألة توريد السولار القطري لغزة واجب أخلاقي وعربي وقومي تقوم به قطر "مشكورة"، معرباً عن أمله في أن يكون هناك دعم من باقي الأشقاء العرب لقطاع غزة.وأشار البطش، إلى أنه لا مكان لمقايضة حقوق شعبنا لا بدولار ولا بسولار، لكن إذا توفرت هذه المقومات لتعزيز صمود الناس والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا فهذا واجب، لكن هو بلا ثمن، ولن يكون أي ثمن سياسي مقابل ذلك.وبيّن أن الجهاد تتواصل مع قادة حركة حماس من جهة، والوفد الأمني المصري من جهة أخرى، قائلاً: "مصر تسعى إلى الوصول لاتفاق ينهي الحصار عن القطاع، وكذلك لتحقيق المصالحة".وأردف: "هذا ما أبلغنا به المصريون، وهم أكدوا أنهم لن يغادروا هذا المربع، وأنهم يسعون بكل قوة من أجل الوصول إلى مصالحة تنهي حالة الانقسام".وفيما يتعلق بعقد المجلس المركزي دون توافق هذا الشهر، قال البطش: "أولاً، كنا نرى أنه ليس من الضرورة عقد المجلس المركزي في ظل غياب حماس والجهاد والجبهة الشعبية، وبعض القوى الأخرى".وأضاف، أن حركته كانت تأمل من رئيس السلطة محمود عباس عقد المجلس في الخارج بشكل توافقي ووطني موحد، متابعاً: "أما وأنه سيعقد بهذه الطريقة دون حضور حماس والجهاد والشعبية، فنحن أيضًا نطالب وندعو إلى ألا يتخذ هذا المجلس أي قرارات من شأنها أن تصعد من حدة الخلاف بين الأطراف، وتعمق الأزمة وتضيف وقوداً على نار الخلاف الداخلي".وأعرب عن أمله في ألا تصدر أي قرارات سلبية عن اجتماع المركزي، وأن تكون قراراته تصب في استعادة الوحدة والخروج من كل الاتفاقيات الملزمة لهم مع العدو الصهيوني، بما فيها أوسلو والتنسيق الأمني.