مهاجماً الرئيس.. أبو زهري: تصريحاته تجعله مسؤولاً عن تمزيق الصف الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري: إن تصريحات الرئيس محمود عباس السلبية تجاه المصالحة و"معاقبته لغزة وتهديده لها، تجعله مسؤولاً عن تمزيق الصف الفلسطيني".وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن هذه التصريحات تجعل الرئيس عباس "شريكاً في المسؤولية مع الاحتلال عن معاناة أهل غزة".وكان الرئيس عباس، أكد أن السلطة الفلسسطينية، تقدم لغزة 96 مليون دولار شهرياً، معتبراً أن ما يتم الحديث عنه حول عقوبات غزة عبارة عن هُراء.وقال خلال لقاء تلفزيوني عبر شاشة فضائية (فلسطين)، مساء اليوم: "لم نفرض أي عقوبات على قطاع غزة، وما يتم الحديث عنه حول ذلك عبارة عن هُراء".وفيما يتعلق بحركة حماس، قال الرئيس: "اتفقت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إما أن نستلم كل شيء ونتحمل المسؤولية، أو تستلم حماس كل شيء، ويتحملوا المسؤولية".وأضاف: "إذا كانت حماس لا تريد الوحدة، وتريد الانفصال وتطبيق صفقة العصر، فهذا شأنها، ونحن في ذلك الوقت في حل من كل مسؤولياتنا، وهذا الموضوع سيطرح على المجلس المركزي".وتابع: "إذا رفضت حركة حماس ما تم الاتفاق عليه، فنحن لن نستطيع أن نستمر في تغذية الانقلاب، ولا يمكن للشعب أن يتحمل لسنوات".