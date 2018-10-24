الأمم المتحدة تُحذر: نصف سكان اليمن قد يواجهون خطر المجاعة قريباً

رام الله - دنيا الوطنحذر مارك لوكوك، مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، من أن نصف سكان اليمن أي نحو 14 مليون شخص، قد يجدون أنفسهم قريباً على حافة المجاعة، ويعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية.وقال لوكوك، وفق ما أوردت وكالة (رويترز): "يوجد الآن خطر واضح من مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن: أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية".ووصف حجم ما يواجه اليمن، الذي تمزقه الحرب بأنه صادم في ضوء أنه تم إعلان المجاعة مرتين فقط في العالم خلال العشرين عاماً الماضية، في الصومال في 2011 وفي مناطق بجنوب السودان في العام الماضي.ويشهد اليمن حرباً بالوكالة بين إيران والسعودية، وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وتنفي إيران تزويد الحوثيين بالسلاح.وقال لوكوك: إن الأمم المتحدة تنسق حالياً لتسليم المساعدات لنحو ثمانية ملايين شخص في اليمن، وإن الأزمة الإنسانية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، واستمرار القتال حول ميناء الحديدة الرئيسي، حيث يستورد اليمن عادة 90% من غذائه.