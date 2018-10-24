ترامب: السعودية دبرت أسوأ تستر على الإطلاق في قضية خاشقجي

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن السلطات السعودية، دبرت أسوأ تستر على الإطلاق، فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الجاري.





جاء ذلك، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات دخول بعض من يُعتقد أنهم مسؤولون عن الحادث.



وتحدث ترامب بعد ساعات من رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولات الرياض تحميل المسؤولية عن قتل خاشقجي لضباط مارقين، وحثها على الكشف عن كافة المتورطين في هذه القضية من أسفل السلم إلى أعلاه.وتسبب مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر في غضب عالمي، وأثار تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، والذي يسيطر بحزم على أجهزة الأمن بالمملكة.ويعتقد مسؤولون أتراك، أن خاشقجي قُتل عمداً داخل القنصلية، وتم تقطيع أوصاله على يد فريق من السعوديين.وقال ترامب، إن قتل الصحفي وما تلاه من تستر من جانب السعودية كان فشلاً ذريعاً، وما كان ينبغي أبداً أن يحدث قتل أو تستر عليه، لأنه ما كان ينبغي حدوثه أبداً.وأضاف، أنه تحدث يوم الاثنين إلى ولي العهد السعودي، الذي نفى أي علاقة له بمقتل خاشقجي.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي: إن المسؤولين السعوديين تعاملوا مع قضية خاشقجي بطريقة سيئة.وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "صفقة سيئة، ما كان ينبغي التفكير فيها أبداً، ارتكب شخص ما خطأ، ودبروا أسوأ عملية تستر على الإطلاق".