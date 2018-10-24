آلاف الموظفين اليمنيين مهددين بالطرد.. وتحذيرات من (حوثنة الدولة)

رام الله - دنيا الوطنحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مما أسماها "حوثنة الدولة اليمنية"، في ظل تهديد آلاف الموظفين بالطرد من قبل الحوثين.وقال الإرياني، إن الحوثيين يعدون كشوفات بأسماء عشرات الآﻻف من الموظفين الذين أسمتهم (المنقطعين عن العمل، والعاملين تحت سلطة الشرعية) تمهيداً لفصلهم من وظائفهم في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وفق ما أوردت قناة (العربية).وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر، أن قرارات الفصل تلك التي تستهدف عشرات الآلاف من الموظفين من أجل استبدالهم بالحوثيين رغم نهب المرتبات لثلاثة أعوام متواصلة، تأتي في إطار مساعي الجماعة لحوثنة الدولة من خلال إحلال عناصرها وتصفية معارضيها داخل الجهاز الإداري للدولة.