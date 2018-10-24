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واشنطن تُغير من لهجتها في قضية خاشقجي وتحظر دخول القتلة لأراضيها

واشنطن تُغير من لهجتها في قضية خاشقجي وتحظر دخول القتلة لأراضيها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة حددت بعض المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وبعضهم يعملون في وزارة الخارجية والاستخبارات السعودية.

وأضاف بومبيو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك) للأنباء: "لقد تمكنا من تحديد على الأقل بعض المسؤولين عن مقتل خاشقجي، بما فيهم أشخاص من الاستخبارات، الديوان الملكي، وزارة الخارجية  ووزارات أخرى نشتبه بأنها متورطة بمقتل خاشقجي".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة قد تلغي تأشيرات المسؤولين عن قتل خاشقجي.

في ذات السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، إنه سيتم إلغاء تأشيرات دخول 21 سعوديا إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وحسب وكالة (رويترز) للأنباء، قال مسؤول في الوزارة إن الغالبية العظمى من هؤلاء يملكون تأشيرات أمريكية.

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