نتنياهو: لا نحاور حماس سياسياً ومستعدون لكل السيناريوهات في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته مستعدة لكل السيناريوهات في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها لا تحاور حركة حماس سياسياً.
وأضاف نتنياهو، خلال زيارته لسديروت: "نحن لا نحاور حماس سياسيًا، لكنها تفهم رسائلنا الأخيرة التي وجهناها لها"، وفق ما أوردت (عكا أون لاين).
وتابع: "لدى حماس 65 ألف مسلح، لا زالوا ملتزمين بتدميرنا، وأنا أقول لهم إنني ملتزم بالأمن أولا لمواطنينا وجنودنا، لن نسمح لهم بتمرير مخططاتهم، ولن نسمح بضرب الهاون وإطلاق البالونات الحارقة".
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