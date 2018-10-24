نتنياهو: لا نحاور حماس سياسياً ومستعدون لكل السيناريوهات في غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته مستعدة لكل السيناريوهات في قطاع غزة، لافتاً إلى أنها لا تحاور حركة حماس سياسياً.





وأضاف نتنياهو، خلال زيارته لسديروت: "نحن لا نحاور حماس سياسيًا، لكنها تفهم رسائلنا الأخيرة التي وجهناها لها"، وفق ما أوردت (عكا أون لاين).



وتابع: "لدى حماس 65 ألف مسلح، لا زالوا ملتزمين بتدميرنا، وأنا أقول لهم إنني ملتزم بالأمن أولا لمواطنينا وجنودنا، لن نسمح لهم بتمرير مخططاتهم، ولن نسمح بضرب الهاون وإطلاق البالونات الحارقة".