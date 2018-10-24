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بتعليمات من ليبرمان.. استئناف ضخ الوقود القطري لقطاع غزة

بتعليمات من ليبرمان.. استئناف ضخ الوقود القطري لقطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تبدأ السلطات الإسرائيلية بتوريد الوقود القطري إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وذلك بتعليمات من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ليبرمان، قرر السماح باستئناف توريد الوقود من إسرائيل إلى قطاع غزة، بدءاً من اليوم، موضحةً أن ليبرمان قرر السماح بإعادة ضخ الوقود، بما فيه القطري لصالح الكهرباء في قطاع غزة.

يذكر أن، ضخ الوقود القطري، توقف منذ عدة أيام بعد تصاعد الأحداث في غزة.

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، قالت في وقت سابق: إن ليبرمان لن يتمكن من اتخاذ قرارات تتعلق بوقف إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون موافقة (الكابينت)، وذلك بسبب الانتقادات السابقة التي وُجهت له في هذا الشأن.

وقالت الصحيفة، إن أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، فوجئوا الأسبوع الماضي بقرار ليبرمان وقف إدخال الوقود إلى غزة، والذي تبناه بشكل مستقل ومخالف لموقف المؤسسة الأمنية.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأعضاء (الكابينت)، علموا بقرار ليبرمان من وسائل الإعلام.

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