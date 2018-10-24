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الطقس: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط زخات من الأمطار

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط زخات من الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار  فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة معتدلة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط  زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الخميس 2018/10/25: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى  جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 2018/10/26: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط  زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى  جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 2018/10/27: يكون الجو صافيا بوجه عام  باردا نسبياً الى بارد خاصة في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى  شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من تدني مدى الرؤيا الأفقية وخطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 24-16 18-11 بيت لحم 29-19 24-16 18-11
رام الله والبيرة 28-18 23-15 17-10 طولكرم 33-23 27-18 23-14
نابلس 30-20 26-17 20-12 قلقيلية 33-23 27-18 23-14
جنين 33-23 29-20 24-16 سلفيت 29-19 24-16 18-11
طوباس 33-23 29-20 24-16 روابي 29-20 25-17 19-13
الخليل 28-18 23-15 17-10 غزه 31-24 26-19 22-15
أريحا 37-26 34-24 28-19 خانيونس 31-24 26-19 22-15
الأغوار الشمالية 35-24 32-22 26-17 رفح 32-23 27-18 23-14

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