شهيد وعدة إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بطوباس

رام الله - دنيا الوطناستشهد، فجر اليوم الأربعاء، شاب، وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي، والأعيرة المعدنية والاختناق بالغاز، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس.وأفاد مصدر طبي، باستشهاد الشاب محمد محمود سعد بشارات (21 عاماً)، إثر إصابته برصاصة في الصدر، مشيراً إلى أن هناك ثلاث إصابات بالرصاص الحي، بينها واحدة وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وثلاثة مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وخمسة بالغاز، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقد أطلق جنود الاحتلال، الأعيرة النارية والمعدنية، وقنابل الغاز بشكل مكثف وعشوائي، خلال اقتحامهم البلدة، ما أوقع هذا العدد من الإصابات.