ضبط كمية كبيرة من الدخان والمعسل ومواد الخام المهربة في محافظة جنين

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه ومن خلال معلومات استخبارية وبجولة تفتيشية في المحافظة تم ضبط62كغم معسل و105 كروز دخان مهرب وايضا 7 كغم دخان وتمباك خام غير جاهز للاستهلاك و 150 ماكنة تعبئة وفلاتر واغلفة فارغة معدة لصناغة وتغليف السجائر وعليه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجرائات القانونية حسب الاصول.





















رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية أمس الثلاثاء، كمية كبيرة من الدخان الاجنبي المهرب وكمية من الدخان العربي الحلل وماكنات تعبئة واغلفه ومواد خام خاصه بتغليف السجائر في محافظة جنين.