الحساينة يبحث مع نقابة المهندسين تنظيم العمل الهندسي وتطويره

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، مع نقيب المهندسين د. جلال الدبيك مجموعة من القضايا ، و التي من شأنها تنظيم العمل الهندسي في فلسطين .جاء ذلك خلال لقاءه مجلس نقابة المهندسين في مقر الوزارة برام الله ، حيث أطلع الدبيك وزير الاشغال على خطة مجلس النقابة لتنظيم العمل الهندسي و تحسين أوضاع فئة المهندسين .و تطرق الطرفان الى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الهندسة في فلسطين ، لعل ابرزها مشاريع البنية التحتية ، و الحد الادنى للعطاءات ، و قانون نقابة المهندسين ، و أخرى ذات علاقة ببناء قدرات المهندسين العاملين في القطاع العام ، و تشغيل المهندسين الخريجين في مشاريع الطرق التي تتبع الوزارة ، بالاضافة الى علاوات المهندسين في القطاع العام .و قال الحساينة أن الشراكة التي تجمع الوزارة بالنقابة هدفها الرُقيّ بالعمل الهندسي و تحسين أوضاع شريحة المهندسين ، مضيفاً أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع النقابة و التنسيق المتواصل في القضايا التي من شأنها رفع مستوى العمل الهندسي بما يخدم قطاعات حيوية تتقاطع معه لعل ابرزها البنية التحتية .من جهته وجه الدبيك شكره لوزارة الأشغال على مبادرتها بتشغيل مهندسين خريجين في مشاريع الوزارة في قطاع الطرق ، مشدداً على ضرورة تطوير هذه المبادرة لتبنيها من قبل المؤسسات الأخرى ، لما لها من آثار ايجابية بتخفيف حدة البطالة في قطاع الهندسة .