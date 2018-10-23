الحساينة يبحث مع نقابة المهندسين تنظيم العمل الهندسي وتطويره
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، مع نقيب المهندسين د. جلال الدبيك مجموعة من القضايا ، و التي من شأنها تنظيم العمل الهندسي في فلسطين .
جاء ذلك خلال لقاءه مجلس نقابة المهندسين في مقر الوزارة برام الله ، حيث أطلع الدبيك وزير الاشغال على خطة مجلس النقابة لتنظيم العمل الهندسي و تحسين أوضاع فئة المهندسين .
و تطرق الطرفان الى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الهندسة في فلسطين ، لعل ابرزها مشاريع البنية التحتية ، و الحد الادنى للعطاءات ، و قانون نقابة المهندسين ، و أخرى ذات علاقة ببناء قدرات المهندسين العاملين في القطاع العام ، و تشغيل المهندسين الخريجين في مشاريع الطرق التي تتبع الوزارة ، بالاضافة الى علاوات المهندسين في القطاع العام .
و قال الحساينة أن الشراكة التي تجمع الوزارة بالنقابة هدفها الرُقيّ بالعمل الهندسي و تحسين أوضاع شريحة المهندسين ، مضيفاً أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع النقابة و التنسيق المتواصل في القضايا التي من شأنها رفع مستوى العمل الهندسي بما يخدم قطاعات حيوية تتقاطع معه لعل ابرزها البنية التحتية .
من جهته وجه الدبيك شكره لوزارة الأشغال على مبادرتها بتشغيل مهندسين خريجين في مشاريع الوزارة في قطاع الطرق ، مشدداً على ضرورة تطوير هذه المبادرة لتبنيها من قبل المؤسسات الأخرى ، لما لها من آثار ايجابية بتخفيف حدة البطالة في قطاع الهندسة .
بحث وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، مع نقيب المهندسين د. جلال الدبيك مجموعة من القضايا ، و التي من شأنها تنظيم العمل الهندسي في فلسطين .
جاء ذلك خلال لقاءه مجلس نقابة المهندسين في مقر الوزارة برام الله ، حيث أطلع الدبيك وزير الاشغال على خطة مجلس النقابة لتنظيم العمل الهندسي و تحسين أوضاع فئة المهندسين .
و تطرق الطرفان الى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الهندسة في فلسطين ، لعل ابرزها مشاريع البنية التحتية ، و الحد الادنى للعطاءات ، و قانون نقابة المهندسين ، و أخرى ذات علاقة ببناء قدرات المهندسين العاملين في القطاع العام ، و تشغيل المهندسين الخريجين في مشاريع الطرق التي تتبع الوزارة ، بالاضافة الى علاوات المهندسين في القطاع العام .
و قال الحساينة أن الشراكة التي تجمع الوزارة بالنقابة هدفها الرُقيّ بالعمل الهندسي و تحسين أوضاع شريحة المهندسين ، مضيفاً أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع النقابة و التنسيق المتواصل في القضايا التي من شأنها رفع مستوى العمل الهندسي بما يخدم قطاعات حيوية تتقاطع معه لعل ابرزها البنية التحتية .
من جهته وجه الدبيك شكره لوزارة الأشغال على مبادرتها بتشغيل مهندسين خريجين في مشاريع الوزارة في قطاع الطرق ، مشدداً على ضرورة تطوير هذه المبادرة لتبنيها من قبل المؤسسات الأخرى ، لما لها من آثار ايجابية بتخفيف حدة البطالة في قطاع الهندسة .
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