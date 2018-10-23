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السعودية: إطلاق نار يودي بحياة مسؤول أمني سابق في مأدبا

السعودية: إطلاق نار يودي بحياة مسؤول أمني سابق في مأدبا
رام الله - دنيا الوطن
توفي مسؤول أمني سابق في محافظة مأدبا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إثر تلقيه عيارات نارية، وفق ما أفاد مسؤول في مديرية الأمن العام. 

وقال المسؤول لموقع قناة (المملكة) الإلكتروني: "إن مسؤولاً أمنيا سابقاً قتل في مأدبا بالرصاص اليوم الثلاثاء حيث ما زال البحث عن الفاعل مستمراً، والتحقيق جار"، فيما لم يذكر مزيداً من التفاصيل. 

مصدر أمني قال لقناة (المملكة): "إن المسؤول السابق هو اللواء المتقاعد حابس الحنيني، وتولى سابقاً قيادة وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات العامة، وقتل مساء الثلاثاء في مأدبا".

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