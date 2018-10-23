السعودية: إطلاق نار يودي بحياة مسؤول أمني سابق في مأدبا

رام الله - دنيا الوطنتوفي مسؤول أمني سابق في محافظة مأدبا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إثر تلقيه عيارات نارية، وفق ما أفاد مسؤول في مديرية الأمن العام.وقال المسؤول لموقع قناة (المملكة) الإلكتروني: "إن مسؤولاً أمنيا سابقاً قتل في مأدبا بالرصاص اليوم الثلاثاء حيث ما زال البحث عن الفاعل مستمراً، والتحقيق جار"، فيما لم يذكر مزيداً من التفاصيل.مصدر أمني قال لقناة (المملكة): "إن المسؤول السابق هو اللواء المتقاعد حابس الحنيني، وتولى سابقاً قيادة وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات العامة، وقتل مساء الثلاثاء في مأدبا".