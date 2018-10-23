الهلال الأحمر: خمس إصابات في حادث سير قرب رام الله





وأشار الهلال إلى أن طواقمه توجهت الى مكان الحادث، وشرعت بإجلاء المصابين، ونقلهم الى مستشفيات مدينة رام الله؛ لتلقي العلاج.





شهدت الايام الماضية العديد من حواث السير في مدن عديدة من الضفة الغربية، والتي اسفرت عن مصرع عدد من المواطنين، ففي يوم واحد لقي خمسة اشخاص مصرعهم في حادثي سير منفصلين في مدينتي نابلس والبيرة.













رام الله - دنيا الوطنأعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، عن إصابة خمسة مواطنين بجروح وصفت بالمتوسطة، في حلدث سير وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين ثلاث سيارات على مفترق بلدة مخماس قرب رام الله.