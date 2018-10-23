ليبرمان يأمر باستئناف ضخ الوقود القطري لغزة بدءاً من غدٍ الأربعاء

أمر افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، باستنئناف ضخ الوقود القطري إلى قطاع غزة بدءا من غدٍ الأربعاء، وذلك بعد توقفه، بحجة تصاعد الاحداث شرق قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.





وبحسب القناة ذاتها، فقد قال مكتب ليبرمان: "وفقا لتوصيات من المسؤولين الأمنيين الاسرائيليين، فقد تقرر تجديد امداد قطاع غزة بالوقود القطري اعتباراً من غد الأربعاء".





ويذكر أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، قد منع ليبرمان من اتخاذ قرارا منفردة متعلقة بضخ الوقود الى قطاع غزة، دون الرجوع إليه.

رام الله - دنيا الوطن