الرئيس: الحديث عن عقوبات مجرد هراء..اذا ارادت حماس الانفصال فنحن في حل من مسؤولياتنا





وحول جلسة المجلس المركزي المقبلة، اوضح الرئيس، أن المجلس المركزي يحل محل المجلس الوطني في حال غيابه، حيث أنه الان اعلى سلطة فلسطينية، وبالتالي فإن قراراته ستكون في منتهى الخطورة، لذلك لا يحق للقيادة ان تتجاوز هذه القرارات.





وقال: "المجلس المركزي سيناقش كل القضايا المحلية والتنظيمية والسياسية، ومن أهم القضايا السياسية هو الموقف الامريكي من القضية الفلسطينية، والقرارات التي اتخذت بأمريكا فيما يتعلق بإغلاق مكتب منظمة التحرير، ونقل السفارة الامريكية الى القدس، وموقفهم من الاونروا والاستيطان".





وأضاف: "القرارات التي اتخذتها الادارة الامريكية مخالفة تماما لما اتفقنا معهم عليه، وهذا امر لا يحتمل، وبالتالي سنضعه مرة اخرى امام المجلس المركزي ليقول كلمته في ذلك".





وتابع الرئيس بقوله: "اسرائيل نقضت وخالفت الاتفاقات بيننا وبينها، بدءاً من اوسلو ما بعدها من الاتفاقات وصولا الى اتفاق باريس، وبالتالي السؤال ما العمل معهم؟".





وبين الرئيس أنه ما دام الامريكان او الاسرائيلون قد نقضوا هذه القرارات فإن القيادة الفلسطينية ستكون في حل منها جمعها.



