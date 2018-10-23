محمد بن راشد: السعودية طاقة محركة لاقتصاد العالم

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء: "إن السعودية طاقة محركة لاقتصاد العالم".وعلى صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك)، نشر الشيخ محمد بن راشد، صورة تجمعه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وكتب حاكم دبي: "أثناء اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين.. مسيرة المملكة التنموية والتطويرية مستمرة.. وهي طاقة محركة لاقتصاد العالم".وشارك الشيخ محمد بن راشد في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض وتستمر لـ3 أيام.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الملك سلمان استقبل الشيخ محمد بن راشد، الذي يشارك على رأس وفد كبير من القطاعين العام والخاص في الدولة في أعمال المؤتمر.