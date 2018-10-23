أسرى معتقل (هداريم) يمتنعون عن الخروج للفورة احتجاجاً على إجراءات التضييق

رام الله - دنيا الوطنامتنع الأسرى في معتقل (هداريم)، عن الخروج إلى ساحة (الفورة)، احتجاجاً على إجراءات التضييق الجديدة، التي شرعت بها إدارة المعتقل خلال الآونة الأخيرة.وبيّن نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة (هداريم) قامت بسحب جميع الكراسي والطاولات في ساحة الفورة، وفرضت على الأسرى الخروج من غرفهم عند إجراء ما يسمى "بالفحص الأمني" (دق الشبابيك)، الأمر الذي لم يكن قائماً.وأضاف نادي الأسير، أن إدارة معتقل (هداريم) سحبت في بداية شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم (1800) كتاب، وواصلت بث تهديداتها بفرض مزيد من الإجراءات.وتندرج إجراءات التضييق هذه، ضمن التوصيات التي أعلنها وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال، جلعاد أردان الهادفة إلى التضييق على الأسرى، وسحب إنجازاتهم التي حققوها عبر نضالهم التاريخي.