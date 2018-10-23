استشهاد فتى برصاص الاحتلال شرقي البريج وسط قطاع غزة





بدوره، أكد أيمن السحباني مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، استشهاد الفتى منتصر محمد إسماعيل الباز، نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس، شرقي مخيم البريج.



ويذكر، أن مواجهات عنيفة اندلعت مساء اليوم، بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد الفتى الباز، وإصابة ستة آخرين.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ يوم 30 آذار/ مارس، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال، في إطار مسيرات العودة.

رام الله - دنيا الوطنأفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد الفتى منتصر محمد إسماعيل الباز (17 عاما)، متأثراً بجراح أصيب بها مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن استشهاده في مستشفى الشفاء بغزة.