أبو هلال: مسيرات العودة خيار شعبي وقرار حَظي بإجماع قيادة الشعب وفصائله

قال

الأمين العام لحركة الأحرار، خالد أبو هلال، إن

مسيرات العودة وكسر الحصار، هي خيار شعبي وقرار وطني، حَظي بإجماع قيادة الشعب الفلسطيني وفصائله.

جاء ذلك، خِلال مُناظرة سياسية بعنوان (واقع التهدئة ومسيرات العودة وكواليس محادثات القاهرة)، نظمها مجلس طلاب الجامعة الإسلامية.



وأكد أن الهدف الاستراتيجي السياسي والوطني لمسيرات العودة، هو إحياء حق العودة في عُقول وقلوب كافة أطياف شعبنا الفلسطيني، ومُواجهة وإفشال (صفقة القرن) التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.



وأشار أبو هلال، إلى أن الهدف المرحلي والعاجل لمسيرات العودة، هو كسر الحصار الظالم المفروض على غزة مرة واحدة وإلى الأبد.



وشدد على أن مسيرات العودة، صوَّبت البوصلة تجاه العدو الحقيقي لشعبنا، بدلاً من الانفجار الداخلي، "فخرجت الجماهير ضد الاحتلال، مُطالِبة بكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".



وقال: إن مسيرات العودة أداة ووسيلة بيد الشعب الفلسطيني، كما كل الأدوات والوسائل النضالية الأخرى السياسية والعسكرية والدبلوماسية، من أجل تحقيق أهدافه المشروعة، وشعبنا تاريخياً عمَّد مسيرته الجهادية بالدماء والتضحيات الجِسام.





وأكد أنه يجب الحفاظ على جذوة المقاومة مستمرة ومشتعلة، ومن حق شعبنا امتلاك كل أدوات القوة لمواجهة صلف وعنجهية الاحتلال، مضيفاً أن التضحيات التي يُقدمها شعبنا كل يوم وعلى مدار سنوات طويلة، هي ضريبة الحرية والكرامة، ولا توجد مقاومة بلا ثمن.