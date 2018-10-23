الحريري يُدافع عن السعودية ويُشيد بإجراءاتها بخصوص مقتل خاشقجي

رام الله - دنيا الوطندافع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، عن المملكة العربية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها بشأن قضية الكاتب السعودي جمال خاشقجي، واعتبر أنها "تصب بالإطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة".وقال الحريري عبر تغريدات بموقع (تويتر)، وفي تعليق له على تطورات قضية مقتل خاشقجي: "إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب الأشقاء العرب، وإجماعهم على أن استقرار السعودية وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف".