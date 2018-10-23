عربي

الحريري يُدافع عن السعودية ويُشيد بإجراءاتها بخصوص مقتل خاشقجي

الحريري يُدافع عن السعودية ويُشيد بإجراءاتها بخصوص مقتل خاشقجي
سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
دافع سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، عن المملكة العربية السعودية، والإجراءات التي اتخذتها بشأن قضية الكاتب السعودي جمال خاشقجي، واعتبر أنها "تصب بالإطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة".

وقال الحريري عبر تغريدات بموقع (تويتر)، وفي تعليق له على تطورات قضية مقتل خاشقجي: "إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب الأشقاء العرب، وإجماعهم على أن استقرار السعودية وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف".

أخبار ذات صلة

(سكاي نيوز): العثور على أجزاء من جثة &#34;خاشقجي&#34; في حديقة منزل القنصل السعودي

(سكاي نيوز): العثور على أجزاء من جثة "خاشقجي" في حديقة منزل القنصل السعودي

مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

(نيويورك تايمز): السعودية عرضت إنهاء حصار قطر مقابل إغلاق ملف خاشقجي

(نيويورك تايمز): السعودية عرضت إنهاء حصار قطر مقابل إغلاق ملف خاشقجي

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي &#34;مقيت&#34; وغير مبرر

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي "مقيت" وغير مبرر

برلماني أردني: لا تراجع عن قرار الجوهرتيْن.. (الموساد) أحدث الشرخ بين فتح وحماس

برلماني أردني: لا تراجع عن قرار الجوهرتيْن.. (الموساد) أحدث الشرخ بين فتح وحماس

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان &#34;الإليزيه&#34;

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان "الإليزيه"

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

الحكومة الأردنية ترفض تهديدات وزير إسرائيلي بتقليص حصة الأردن المائية

الحكومة الأردنية ترفض تهديدات وزير إسرائيلي بتقليص حصة الأردن المائية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

أبو هلال: مسيرات العودة خيار شعبي وقرار حَظي بإجماع قيادة الشعب وفصائله

أبو هلال: مسيرات العودة خيار شعبي وقرار حَظي بإجماع قيادة الشعب وفصائله

أبو ليلى يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن موقف &#34;الديمقراطية&#34; من المشاركة بالمركزي

أبو ليلى يكشف لـ "دنيا الوطن" عن موقف "الديمقراطية" من المشاركة بالمركزي

ست إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرقي دير البلح

ست إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرقي دير البلح

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

جائزة &#34;الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي&#34; لنعمة صباغ

جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي" لنعمة صباغ

شاهد: الوزير الحساينة يُقدم مبلغاً لعائلة القرعان لترميم منزلهم

شاهد: الوزير الحساينة يُقدم مبلغاً لعائلة القرعان لترميم منزلهم

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

مجموعة بنك فلسطين تُشارك في المنتدى السنوي لصندوق (خزانة) السيادي الماليزي

مجموعة بنك فلسطين تُشارك في المنتدى السنوي لصندوق (خزانة) السيادي الماليزي

منوعات

&#34;مكسيم خليل&#34; يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

"مكسيم خليل" يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

اعتراف صادم..بطلة &#34;حب أعمى&#34; تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

اعتراف صادم..بطلة "حب أعمى" تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

بعد فضيحة &#34;بنطالها&#34;..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

بعد فضيحة "بنطالها"..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

عربي

الحريري يُدافع عن السعودية ويُشيد بإجراءاتها بخصوص مقتل خاشقجي

الحريري يُدافع عن السعودية ويُشيد بإجراءاتها بخصوص مقتل خاشقجي

مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي &#34;مقيت&#34; وغير مبرر

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي "مقيت" وغير مبرر

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان &#34;الإليزيه&#34;

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان "الإليزيه"