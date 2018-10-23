ست إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرقي دير البلح

رام الله - دنيا الوطنأصيب ستة مواطنين أحدهم حالته خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي على عشرات المواطنين، لدى اقترابهم من السياج الحدودي شرقي مدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابة ستة منهم أحدهم برصاصة في البطن وحالته وصفت بالخطيرة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج.يذكر، أن قوات الاحتلال، تتعمد بشكل يومي، استهداف المواطنين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.