جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي" لنعمة صباغ

رام الله - دنيا الوطن

منحت جمعية المصرفيين العرب ومقرها لندن المدير العام التنفيذي للبنك العربي سعادة السيد نعمة صباغ جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي" للعام 2018 وذلك تقديراً لجهوده واسهاماته المميزة على صعيد الصناعة المصرفية العربية على مدى ما يزيد عن 40 عاماً.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال جورج كنعان، رئيس جمعية المصرفيين العرب في لندن: " لقد سعدنا كثيراً بتكريم نعمة صباغ لخدماته المميزة للقطاع المصرفي العربي. نعمة صباغ يقود مؤسسة مالية شرق أوسطية مرموقة، وهي البنك العربي، التي تعمل على حماية عملائها، ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم المالية، لنحو قرن كامل من الزمان".

ويعد نعمة صباغ واحداً من أبرز المصرفيين العرب حيث ساهم خلال مسيرته المهنية في القطاع المصرفي في ادارة وانتشار الأعمال الدولية لبنك الكويت الوطني على مدار ما يقارب عشرين عاماً.







كما تولى صباغ رئاسة كل من البنك العربي الوطني في السعودية و«بنك ميد» في لبنان، وهو يشغل حالياً منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي منذ بداية عام 2010 بالإضافة الى منصب رئيس مجلس ادارة بنك أوروبا العربي في لندن. ويحمل صباغ درجة الماجستير في الإقتصاد الدولي والدراسات الشرق أوسطية من جامعة جونز هوبكنز ودرجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة شيكاغو.

وجرى التكريم خلال الحفل السنوي لجمعية المصرفيين العرب والذي اقيم في العاصمة البريطانية لندن يوم 18 أكتوبر بحضور نخبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والمصرفية العربية والعالمية.تجدر الإشارة هنا الى أن جمعية المصرفيين العرب ومقرها لندن هي جمعية مهنية تأسست في العام 1980 وتضم في عضويتها نخبة من المصرفيين والعاملين في القطاعات ذات العلاقة بالشأن المالي في المملكة المتحدة.