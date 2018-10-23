شؤون فلسطينية

شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم

شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم
خاص دنيا الوطن – آن العقاد
قدم وزير الاشغال والإسكان، مفيد الحساينة، مبلغ لإعادة ترميم منزل عاطف شحدة قرعان من قرية المصدر وسط قطاع غزة، بدعم من الرئيس محمود عباس، بعد مناشدة وجهها القرعان لرئيس والحكومة بالمساعدة لتوفير مأوى له.

"دنيا الوطن" رصدت أجوار فرحة عائلة القرعان باستلام المبلغ عبر التقرير التالي:

 

أخبار ذات صلة

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

جائزة &#34;الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي&#34; لنعمة صباغ

جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي" لنعمة صباغ

شاهد: بعد تحدي كيكي.. مربي أفاعى بغزة يبتدع تحدي &#34;عضة الأفعى&#34;

شاهد: بعد تحدي كيكي.. مربي أفاعى بغزة يبتدع تحدي "عضة الأفعى"

تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية.. وغداً تبحث جدول أعمال المجلس المركزي

تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية.. وغداً تبحث جدول أعمال المجلس المركزي

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق &#34;خزانة&#34; السيادي الماليزي

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق "خزانة" السيادي الماليزي

محيسن: المطلوب اتخاذ المجلس المركزي قرارات جريئة تنسجم مع الشرعية الدولية

محيسن: المطلوب اتخاذ المجلس المركزي قرارات جريئة تنسجم مع الشرعية الدولية

شاهد: الطائرات الإسرائيلية تشارك في إطفاء حرائق مستوطنات غلاف غزة

شاهد: الطائرات الإسرائيلية تشارك في إطفاء حرائق مستوطنات غلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

جائزة &#34;الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي&#34; لنعمة صباغ

جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي" لنعمة صباغ

شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم

شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق &#34;خزانة&#34; السيادي الماليزي

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق "خزانة" السيادي الماليزي

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

الحمد الله يدعو الصين إلى دعم مبادرة الرئيس عباس للسلام

الحمد الله يدعو الصين إلى دعم مبادرة الرئيس عباس للسلام

الزعنون: لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال

الزعنون: لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال

منوعات

&#34;مكسيم خليل&#34; يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

"مكسيم خليل" يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

اعتراف صادم..بطلة &#34;حب أعمى&#34; تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

اعتراف صادم..بطلة "حب أعمى" تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

بعد فضيحة &#34;بنطالها&#34;..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

بعد فضيحة "بنطالها"..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

عربي

مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي &#34;مقيت&#34; وغير مبرر

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي "مقيت" وغير مبرر

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان &#34;الإليزيه&#34;

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان "الإليزيه"

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله