شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم

خاص دنيا الوطن – آن العقادقدم وزير الاشغال والإسكان، مفيد الحساينة، مبلغ لإعادة ترميم منزل عاطف شحدة قرعان من قرية المصدر وسط قطاع غزة، بدعم من الرئيس محمود عباس، بعد مناشدة وجهها القرعان لرئيس والحكومة بالمساعدة لتوفير مأوى له."دنيا الوطن" رصدت أجوار فرحة عائلة القرعان باستلام المبلغ عبر التقرير التالي: