شؤون فلسطينية

تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية.. وغداً تبحث جدول أعمال المجلس المركزي

تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية.. وغداً تبحث جدول أعمال المجلس المركزي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،  الذي كان مقرراً اليوم أُرجئ ليوم غد، وسيناقش التحضيرات، وجدول أعمال المجلس المركزي في جلسته المقررة الأسبوع المقبل.

اعتبر مجدلاني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، أن زيارة نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان لفلسطين في غاية الأهمية، ومن أعلى مستوى في الصين الشعبية منذ فترة طويلة، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل التشاور السياسي بين القيادتين الفلسطينية والصينية.

وقال مجدلاني، إن نائب الرئيس الصيني، أكد تأييد بلاده لحل الدولتين كأساس لعملية سلمية جادة، تُفضي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، في إشارة إلى أن الصين تبذل جهوداً مع القيادة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق رؤية متعددة الأطراف.

وأكد مجدلاني، أنه تم بحث عدد من القضايا مع الضيف الكبير وأهمها: ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين بداية العام المقبل، وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين خلال الفترة المقبلة في إطار التحرك السياسي المشترك، وكذلك مشروع خط الحرير ومشاركة فلسطين في البنك الآسيوي للاستثمار.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الاتفاق مع نائب الرئيس الصيني خلال لقائه على إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين والإعفاء الجمركي الكامل للبضائع الفلسطينية في الأسواق الصينية، وقيام الصين بتمويل تعشيب خمسة وعشرين ملعباً في الضفة وقطاع غزة، إضافة لاتفاقات أخرى في مجال التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جاريد كوشنر، والتي قال فيها: إنه "بعد عرض خطة السلام الأمريكية، فإن الفلسطينيين سيقرؤونها وسيوافقون عليها، وسيدخلون في مفاوضات" أكد مجدلاني أن كوشنير أخطأ في تقديره منذ البداية للموقف الثابت للقيادة الفلسطينية، وموقف الرئيس محمود عباس، مشدداً على أن سياسة الأمر الواقع التي تفرضها أمريكا، لن تؤدي إلى قبول الجانب الفلسطيني بصفقة العصر.

وبشأن موقف باريس من استئناف عملية السلام، أشار مجدلاني إلى أن الرئيس الفرنسي، وقادة العالم في كل مكان، يدركون أن العملية السلمية وصلت لطريق مسدود، لاسيما بعد إقرار دولة الاحتلال لقانون القومية العنصري، موضحاً أن فرنسا ترغب باستئناف مساعيها لإحلال السلام، لكنها تنتظر أن تتهيأ الظروف لذلك.

أخبار ذات صلة

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

جائزة &#34;الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي&#34; لنعمة صباغ

جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي" لنعمة صباغ

شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم

شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم

شاهد: بعد تحدي كيكي.. مربي أفاعى بغزة يبتدع تحدي &#34;عضة الأفعى&#34;

شاهد: بعد تحدي كيكي.. مربي أفاعى بغزة يبتدع تحدي "عضة الأفعى"

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق &#34;خزانة&#34; السيادي الماليزي

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق "خزانة" السيادي الماليزي

محيسن: المطلوب اتخاذ المجلس المركزي قرارات جريئة تنسجم مع الشرعية الدولية

محيسن: المطلوب اتخاذ المجلس المركزي قرارات جريئة تنسجم مع الشرعية الدولية

شاهد: الطائرات الإسرائيلية تشارك في إطفاء حرائق مستوطنات غلاف غزة

شاهد: الطائرات الإسرائيلية تشارك في إطفاء حرائق مستوطنات غلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

بالتل وجامعة الأمة يفتتحان مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي لطلبة الجامعة

جائزة &#34;الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي&#34; لنعمة صباغ

جائزة "الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي" لنعمة صباغ

شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم

شاهد: الوزير الحسانية يقدم مبلغ لعائلة القرعان لترميم منزلهم

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

الوزيرة عودة ونائب وزير التجارة الصيني يوقعان مذكرة تفاهم

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق &#34;خزانة&#34; السيادي الماليزي

مجموعة بنك فلسطين تشارك في المنتدى السنوي لصندوق "خزانة" السيادي الماليزي

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

الحمد الله يدعو الصين إلى دعم مبادرة الرئيس عباس للسلام

الحمد الله يدعو الصين إلى دعم مبادرة الرئيس عباس للسلام

الزعنون: لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال

الزعنون: لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال

منوعات

&#34;مكسيم خليل&#34; يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

"مكسيم خليل" يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

اعتراف صادم..بطلة &#34;حب أعمى&#34; تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

اعتراف صادم..بطلة "حب أعمى" تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

بعد فضيحة &#34;بنطالها&#34;..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

بعد فضيحة "بنطالها"..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

عربي

مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي &#34;مقيت&#34; وغير مبرر

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي "مقيت" وغير مبرر

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان &#34;الإليزيه&#34;

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان "الإليزيه"

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله