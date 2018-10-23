محيسن: المطلوب اتخاذ المجلس المركزي قرارات جريئة تنسجم مع الشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن على ضرورة أن يتخذ المجلس المركزي في جلسته الأسبوع المقبل قرارات جريئة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومن أهمها سحب الاعتراف بإسرائيل، مشيراً إلى أنها لا تعترف بنا وبالتالي لا يجوز استمرار الاعتراف بها.وأكد محيسن، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، على أهمية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غداً حيث سيبحث كافة القضايا التي سيتم طرحها على جدول أعمال المركزي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.