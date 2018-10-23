شاهد: الطائرات الإسرائيلية تشارك في إطفاء حرائق مستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت عدد من الحرائق في محيط غلاف قطاع غزة، الثلاثاء، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها المتظاهرين على مستوطنات غلاف غزة.





وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن النيران التهمت 120 دونم في جبار عام بسبب الحريق الذي اندلع بفعل بالونات حارقة.







من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 14، إنه تم الاستعانة بعدة طائرات إطفاء للمساهمة في إخماد الحريق الكبير في جبارعام الذي اندلع بفعل بالون حارق أطلق من غزة.







