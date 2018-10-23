قيادي فلسطيني: نقترب من اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل وهذا مقابله

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، إننا على وشك اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس وبعض قوى المقاومة مقابل بعض التسهيلات الحياتية للناس.





وأكد مهنا، في تصريح له عبر فيسبوك، على ضرورة وأهمية تسهيل الحياة على أبناء قطاع غزة مع إدراك الجبهة أن حماس لن تعطي تنازلات سياسية في هذه المرحلة.





وأضاف: "نحذر من تداعيات أي اتفاق تهدئة في إطار العملية المخطط لها والأهداف الإسرائيلية والأمريكية من ذلك، ستؤدي إلى تنازلات سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية".





وتابع: "أما موضوع إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، فلا أتوقع حدوث تقدم في الملف، حيث أن الوحدة أساس التصدي للتحديات الفلسطينية".





رام الله - دنيا الوطن