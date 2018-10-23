سكاي نيوز: العثور على أجزاء من جثة "خاشقجي" في حديقة منزل القنصل السعودي

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (سكاي نيوز) الصادرة باللغة الإنجليزية: إنه تم العثور على أجزاء من جثة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في حديقة منزل القنصل السعودي، بمدينة اسطنبول التركية.وأوضحت الوكالة، أنه تم العثور على أجزاء متقطعة من جثة خاشقجي، فيما كان وجهه "مشوهًا"، متابعة: "بقايا خاشقجي اكتشفت في حديقة منزل القنصل السعودي".جاء ذلك في أعقاب خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: إن جثة خاشقجي لم يتم العثور عليها، وأنه طلب من المسؤولين السعوديين الكشف عن مصير الجثة، ومن هو المتعاون المحلي الذي سلمت له الجثة.