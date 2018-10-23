مجلس الوزراء السعودي: سنحاسب المُقصِر في حادثة خاشقجي كائنًا من كان

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

رام الله - دنيا الوطنوشدّد ​مجلس الوزراء السعودي​ على أنّ "​السعودية​ تأسّست على نهج مستمدّ من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها".وأكد المجلس، "أنّ التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف الّذي أودى بحياة ​جمال خاشقجي​، وما اتّخذته السعودية من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصّر كائنًا من كان، تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة كلّ أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألّا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".ونوّه عقب جلسته، بـ"توجيه ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الإستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات"، وفق ما نقلت صحيفة (الوطن) الكويتية.