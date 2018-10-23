نيويورك تايمز: السعودية عرضت إنهاء حصار قطر مقابل إغلاق ملف خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (نيويورك تايمز) عن جانب مما دار في اللقاء بين الأمير خالد الفيصل آل سعود أمير مكة ومستشار الملك سلمان الذي أوفدته الرياض لمناقشة ملف الصحفي جمال خاشقجي في الأيام الأولى لاختفائه بقنصلية بلاده في إسطنبول.ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله: إن الفيصل عرض إنهاء حصار قطر فضلا عن إغراءات مالية واستثمارات داخل تركيا مقابل طي ملف خاشقجي.وأضافت: إنه الفيصل عرض مساعدات لتحسين وضع الاقتصاد التركي (بسبب أزمة الليرة مع واشنطن)، إلا أنه رغم ذلك رفض أردوغان العرض بطريقة غاضبة وقال إنها رشوة سياسية.