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وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي "مقيت" وغير مبرر

وزير الطاقة السعودي: مقتل خاشقجي "مقيت" وغير مبرر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح: إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول "مقيت" ولا يمكن تبريره، في تأكيد لموقف القيادة السعودية التي اتخذت سلسلة إجراءات على خلفية هذه القضية.

وخلال مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثماربالرياض، قال الفالح: كما تعلمون هذه أيام صعبة.. ونحن نمر بأزمة، مضيفا أن مقتل خاشقجي مقيت ومؤسف ولا يمكن لأحد في المملكة أن يبرّره، بحسب ما نقلت عنه حرفيًا (سكاي نيوز)

وكان النائب العام السعودي كشف، فجر السبت، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.

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