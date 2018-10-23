شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية غدًا الأربعاء.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غدٍ سيكون، للمتبقي من الحافلة الثانية من كشف (10/22)، و الحافلة الثالثة والحافلة الرابعة حتى الرقم (49).

ودعت المسافرون من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الثلاثاء في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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