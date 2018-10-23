شؤون فلسطينية

الزعنون: لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال

الزعنون: لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
قال  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: أنه يقع على عاتق المجلس المركزي في دورته القادمة، اتخاذ ما يلزم من قرارات مدروسة تعالج الحالة الفلسطينية داخليا، وتصدّ الموجات المتتالية من الضغوط، وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة لا يمكن لها سوى إضافة مزيد من التعقيد والاستعصاء، و"سنضطر لاحقاً للتراجع عنها".

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 58 من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني التي صدر اليوم: أنه لا يجب  التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال، ومواجهة كل من يحاول المس بثوابتنا الوطنية، التي دافع عنها وما يزال الشعب الفلسطيني بدماء أبنائه، جنباً إلى جنب مع تضحيات القادة الشهداء.

وأكد الزعنون  في افتتاحية العدد، على ضرورة  اعتماد رؤية مستنيرة، محورها الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وتعزيز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة وحدة الهدف والمصير واستشعار المسؤولية الوطنية، والتصدي لمحاولات القفز عنها أو المس بولاياتها السياسية والقانونية على الشعب الفلسطيني.

وأكد الزعنون أن المجلس المركزي ينعقد الأسبوع القادم، في ظل تعاظم التحديات واشتداد الضغوط على شعبنا وقيادته، والهدف بات جلياً، وهو النيل من ثوابت قضيتنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف  أن المحاولات المستميتة لقتل الحلم الفلسطيني، لن يوقفها إلا كسر الحلقة، والتخلص من سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها علينا، وتسانده في ذلك، ودون تردد، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال اعترافها بداية بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، ثم اتبعتها بخطوة استهداف ملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إلغاء وكالة الأونروا، وتوجتها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وختم الزعنون افتتاحية العدد  بالقول: "إن أشكال المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر فقط على المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، بل إن الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة داخل مؤسسات منظمة التحرير، هو الشكل الأنجع في هذه المرحلة بالذات، لمواجهة هذا الاحتلال وإفشال مشاريع تصفية القضية، فلا تنتصر الشعوب على أعدائها في ظل انقسامها وتفتتها، وفي ظل السماح لبعض القوى بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذرائع واهية، أثبتت التجربة منذ أحد عشر عاما فشلها، فلا سبيل لنا لحماية أهدافنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأربعاء

الحمد الله يدعو الصين إلى دعم مبادرة الرئيس عباس للسلام

الحمد الله يدعو الصين إلى دعم مبادرة الرئيس عباس للسلام

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس

أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس

وزارة الصحة: فلسطين خالية من شلل الأطفال منذ عام 1988

وزارة الصحة: فلسطين خالية من شلل الأطفال منذ عام 1988

مصادر محلية: إلغاء زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة

مصادر محلية: إلغاء زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة

وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس

أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس

وزارة الصحة: فلسطين خالية من شلل الأطفال منذ عام 1988

وزارة الصحة: فلسطين خالية من شلل الأطفال منذ عام 1988

وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

الأسير رامي الخطيب يواجه المرض والحرمان من الزيارة

الأسير رامي الخطيب يواجه المرض والحرمان من الزيارة

نائب الرئيس الصيني يزور بيت لحم

نائب الرئيس الصيني يزور بيت لحم

أبو ليلى يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن موقف الديمقراطية من المشاركة بالمركزي

أبو ليلى يكشف لـ "دنيا الوطن" عن موقف الديمقراطية من المشاركة بالمركزي

منوعات

&#34;مكسيم خليل&#34; يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

"مكسيم خليل" يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

اعتراف صادم..بطلة &#34;حب أعمى&#34; تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

اعتراف صادم..بطلة "حب أعمى" تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

بعد فضيحة &#34;بنطالها&#34;..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

بعد فضيحة "بنطالها"..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

عربي

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان &#34;الإليزيه&#34;

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان "الإليزيه"

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

رويترز: سعود القحطاني أدار عملية قتل خاشقجي عبر (سكايب)

رويترز: سعود القحطاني أدار عملية قتل خاشقجي عبر (سكايب)

حفيد مؤسس الإخوان يعترف: أقمت علاقات جنسية مع المدعيتين

حفيد مؤسس الإخوان يعترف: أقمت علاقات جنسية مع المدعيتين