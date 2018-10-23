شؤون فلسطينية

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة
الحساينة موسى ابو زيد
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان د.مفيد الحساينة، ورئيس ديوان الموظفين العام د. موسى أبو زيد، اليوم، سير العمل في مشروع إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة في رام الله، التابعة لديوان الموظفين العام، والتي تعنى وتهتم بتعزيز وتطوير الكفاءات المهنية؛ لتولي المناصب السياسية والقيادية.

وقال الحساينة: إن تأسيس هذه المدرسة، يشكل نقلة نوعية في فلسطين، بالتحول من إدارة الموارد البشرية إلى الاستثمار الحقيقي بها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الوظيفة العمومية في إطارها الصحيح وفق الممارسات الإدارية المثلى.

وأضاف: تعمل الوزارة أيضاً بالإضافة إلى إنشاء المدرسة على شق طريق يسهل الوصول إليها بطول 440 م، يشمل كافة أعمال التعبيد وأثاث الطريق بقيمة تقريبية تصل إلى مليون ونصف المليون شيكل.

من جهته، قال أبو زيد: ان هذه المدرسة تأتي في إطار وجود ضرورة ملحة، لإيجاد خطة نوعية ومنظمة وشاملة، لتطوير قدرات ومعارف ومهارات الموظفين في جميع الوحدات الحكومية.

وأضاف: هذه تضع حداً لصيغ التدريب المعمول بها اليوم، والتي اتضح بعد مرور 18 عاماً محدودية جدواها، وعدم استطاعتها تحقيق التطوير المرغوب في أداء الموظفين، حيث إن من أهدافها الرئيسية عملية استثمار مبكر بالموظف للارتقاء بأدائه من الزاوية النوعية، وهي عملية تحفيزية لرفع مستوى الرضى الوظيفي لدى الموظف، بالإضافة إلى ربط الاحتياجات الفعلية، وبموقعها في سلم أولويات الوحدة الحكومية.

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