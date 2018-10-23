شؤون فلسطينية

أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس

أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس
اللواء ابو بكر الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إن الخان الأحمر، ما هو إلا قصة صمود وثبات في مواجهة سياسة الاحتلال، وأن المحاولات الإسرائيلية "لن تزيدنا كفلسطينيين إلا صموداً وتمسكاً بأرضنا، والدفاع عن أراضي الخان الأحمر من أجل البقاء والثبات حق مقدس".

جاءت أقوال اللواء أبو بكر خلال مشاركته بوقفة تضامنية مع عدد من موظفي الهيئة من مختلف المحافظات، دعماً وإسناداً لصمود أهالي قرية الخان الأحمر، الذين يواجهون خطر هدم قريتهم البدوية، الواقعة شرق مدينة القدس، وذلك بعد صدور قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي بهدم التجمع، الذي يؤوي 42 عائلة بدوية فلسطينية من قبيلة "الجهالين".

ووجه أبو بكر في كلمته، رسالة واضحة باسمه وباسم كافة العاملين في الهيئة، يدعم من خلالها صمود أبناء شعبنا في قرية الخان الأحمر، الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية همجية وجريمة مكتملة الأركان، في محاولة فاشلة لتهجير أهالي القرية قسرياً، والسيطرة على الأرض، وفصل مناطق الضفة عن بعضها البعض.

يذكر، أن سلطات الاحتلال، كانت قد أجلت عملية هدم قرية الخان الأحمر لعدة أسابيع، في الوقت الذي يواصل فيه معتصمون ومتضامنون فلسطينيون وأجانب منذ أكثر من شهر رباطهم في القرية من أجل إيقاف عملية الهدم نهائياً، معلنين رفضهم لهذا
المشروع الاستيطاني، الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقضي نهائياً على خيار قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

أخبار ذات صلة

الزعنون: لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال

الزعنون: لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

وزارة الصحة: فلسطين خالية من شلل الأطفال منذ عام 1988

وزارة الصحة: فلسطين خالية من شلل الأطفال منذ عام 1988

مصادر محلية: إلغاء زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة

مصادر محلية: إلغاء زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة

وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

الأسير رامي الخطيب يواجه المرض والحرمان من الزيارة

الأسير رامي الخطيب يواجه المرض والحرمان من الزيارة

أبو يوسف: هدم الخان الأحمر يرتقي لجريمة حرب.. والقيادة تكثف اتصالاتها الدولية

أبو يوسف: هدم الخان الأحمر يرتقي لجريمة حرب.. والقيادة تكثف اتصالاتها الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

الحساينة وأبو زيد يتفقدان مشروع المدرسة الوطنية للإدارة

أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس

أبو بكر: الدفاع عن أراضي الخان الأحمر حق مقدس

وزارة الصحة: فلسطين خالية من شلل الأطفال منذ عام 1988

وزارة الصحة: فلسطين خالية من شلل الأطفال منذ عام 1988

وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

الأسير رامي الخطيب يواجه المرض والحرمان من الزيارة

الأسير رامي الخطيب يواجه المرض والحرمان من الزيارة

نائب الرئيس الصيني يزور بيت لحم

نائب الرئيس الصيني يزور بيت لحم

مصرع طفلة متأثرة بجراحها بحادث سير في الخليل

مصرع طفلة متأثرة بجراحها بحادث سير في الخليل

منوعات

&#34;مكسيم خليل&#34; يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

"مكسيم خليل" يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

اعتراف صادم..بطلة &#34;حب أعمى&#34; تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

اعتراف صادم..بطلة "حب أعمى" تُرسل شقيقتها للتصوير بدلاً منها في هذا النوع من المشاهد

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

أقوى رجل في العالم يتزوج.. ونصف متر يثير جدلاً

بعد فضيحة &#34;بنطالها&#34;..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

بعد فضيحة "بنطالها"..ماذا قالت الفنانة السودانية منى مجدي في أول ظهور لها؟

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هيا الشعيبي تستعرض جسدها بعد عملية التكميم والنحت.. شاهد كيف أصبحت

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

هذه الطفلة أصبحت واحدة من أهم نجمات سوريا.. هل تتوقع من هي؟

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

فيديو: مي حلمي في المستشفى بعد صدمة الغاء زفافها.. وهذه التفاصيل

عربي

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان &#34;الإليزيه&#34;

خلاف كبير بين ماكرون وبريجيت يهزّ أركان "الإليزيه"

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

(NBC): أحد أبناء الملك السعودي التقى خاشقجي بواشنطن قبل أشهر من مقتله

حفيد مؤسس الإخوان يعترف: أقمت علاقات جنسية مع المدعيتين

حفيد مؤسس الإخوان يعترف: أقمت علاقات جنسية مع المدعيتين

مصر: معبد &#34;أبو سمبل&#34; يشهد ظاهرة نادرة

مصر: معبد "أبو سمبل" يشهد ظاهرة نادرة