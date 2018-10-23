شؤون فلسطينية

مصادر محلية: إلغاء زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة

مصادر محلية: إلغاء زيارة وزير المخابرات المصرية لقطاع غزة
اللواء عباس كامل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء زيارة وزير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، لقطاع غزة، التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

وقال موقع (فلسطين الآن) المُقرب من حركة حماس: تم إلغاء زيارة وزير المخابرات المصرية عباس كامل لقطاع غزة، التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الحالي.

يشار إلى أن زيارة اللواء كامل إلى رام الله، وغزة، وتل أبيب، والتي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، تأجلت، فيما قدم وفد من المخابرات المصرية إلى غزة مرتين، وكان الوفد برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية.

يذكر، أنه غادر مساء أمس الاثنين، الوفد الأمني المصري قطاع غزّة، عبر معبر (بيت حانون/ إيرز)، بعد زيارة استمرت عدة ساعات، التقى خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مكتبة بغزة، وتم بحث ملفي التهدئة مع إسرائيل، والمصالحة ما بين حركتي فتح وحماس.

ولم يتم الإعلان عن نتائج اللقاء، أو أي تفاصيل أخرى، فيما جرى بحث زيارة وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل المرتقبة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وذلك بعد أن تم تأجيل الزيارة السابقة، التي كانت مقررة الخميس الماضي.

بدوره، قال موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: إن وفد المخابرات المصرية، قال لقادة حماس، إنهم يمارسون ضغوطًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعدم فرض إجراءات جديدة على غزة، وعدم حل المجلس التشريعي.

ووفق ما نشر الموقع الإسرائيلي، فقد طلبت حماس من الوفد المصري اتخاذ إجراءات لتجديد تدفق الوقود، وزيادة الكمية التي تدخل غزة كل يوم إلى 400 ألف لتر.

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