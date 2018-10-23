وقفة احتجاجية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

رام الله - دنيا الوطننظم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، تخللها نصب خيمة اعتصام دائمة على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء.وطالبت أم الشهيد وائل الجعبري، الذي استشهد قبل 50 يوماً، وما زال محتجزاً لدى الاحتلال، بتسليم جثامين الشهداء، مشيرة إلى أن احتجاز الجثامين مؤلم جداً لأهالي الشهداء، وينغص عليهم العيش، ولن يهدأ بالهم وأبناؤهم في الثلاجات، ومقابر الارقام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).بدوره، أشار طلال الشريف، والد الشهيد مالك الذي استشهد في 2015، إلى أن أهالي الشهداء، نصبوا خيمة الاعتصام، من أجل لفت نظر العالم إلى معاناتهم، وفضح همجية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي الإنساني.