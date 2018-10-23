ثابت يشيد بفوز موقع روافد بجائزة الشيخ سالم الصبّاح للمعلوماتية

رام الله - دنيا الوطنأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الدكتور زياد ثابت بفوز موقع روافد التعليمي التابع للوزارة في غزة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصبّاح للمعلوماتية في الكويت لأفضل المشاريع التقنية على المستوى العربي.واستطاع موقع روافد بهذه الجائزة رفع اسم فلسطين عالياً ضمن 10 مواقع عربية في هذا المجال بعد منافسة شارك فيها 350 موقع عربي.وتُمنح الجائزة لأفضل مشاريع عربية تشتمل على الحلول التقنية والبرمجيات مثل الأنظمة والمواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية والأدوات والمعدات التقنية و أنظمة الشبكات والذكاء الاصطناعي وغير ذلك.وأكد ثابت لدى زيارته قسم التعليم الالكتروني أن هذا الفوز مفخرة حقيقية للشعب الفلسطيني وأهل غزة وطاقم الوزارة بغزة، فبالرغم من الحصار والظروف الصعبة إلا أننا نحقق النجاحات الباهرة، وعندما نكون في موقع المنافسة نفوز، ونرفع اسم فلسطين عالياً.وأوضح ثابت أن موقع روافد يخدم النظام التعليمي برمته في الضفة وغزة وخارج فلسطين وهو انتاج ذاتي تم بجهود طواقم الوزارة في غزة في الحوسبة والبرمجة في إطار توظيف التكنولوجيا في التعليم، وتقديم الخدمة التعليمية بصورة إلكترونية لطلبة فلسطين ويستفيد منها الناس حول العالم.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أننا سنبني على هذا الإنجاز ونواصل مسيرة التحديث والتطوير التعليمي واستثمار التكونولوجيا لأنه لدينا قناعة راسخة بأن استثمار التكنولوجيا والحوسبة أمر بالغ الأهمية في العملية التعليمية في عصرنا الحديث.وقدّم ثابت الشكر والتقدير لكل من شارك في الإنجاز وفوز موقع روافد ومنهم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقسم التعليم الالكتروني، والإدارة العامة للإشراف التربوي، وقطاع المعلمين والمشرفين.وفي كلمته أوضح رئيس قسم التعليم الالكتروني أ.أكرم فروانة أن هذا الإنجاز محطة جديدة من محطات النجاح للموقع حيث كان قد حقق سابقاً مرتبة متقدمة ضمن المواقع الفلسطينية ونحن نعمل دوماً لأن يقدم هذا الموقع خدمات ليس فقط للجمهور الفلسطيني وإنما للجمهور العربي والعالمي.وأضاف :"الموقع يقدم العديد من الخدمات النوعية منها المواد التعليمية الإثرائية بمختلف أنواعها (النصية) و(الفيديو) و(العروض التقديمية)، و الاختبارات الإلكترونية التفاعلية ، والكتب التفاعلية المحوسبة لمختلف المناهج الدراسيّة التي يتم إنتاجها في قسم التعليم الإلكتروني بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي.يشار الى أنه شارك في الزيارة نائب مدير عام تكنولوجيا المعلومات، م.أسامة يونس، ونائب مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ.معتصم الميناوي ، ونائب مدير عام في التعليم العالي م. مازن الخطيب وحضور عدد من مديري الدوائر ورؤساء الأقسام.