أبو يوسف: هدم الخان الأحمر يرتقي لجريمة حرب.. والقيادة تكثف اتصالاتها الدولية
خاص- دنيا الوطن
أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما جرى خلال الفترة الماضية أي منذ أن قرر الاحتلال هدم الخان الأحمر، كان هناك آليتان لدى القيادة الفلسطينية للمواجهة، الأولى: تتمثل في تعزيز الصمود في الخان الأحمر، والتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية لهدمه، والثانية: تكثيف الاتصالات مع الاتحاد الدولي.
أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما جرى خلال الفترة الماضية أي منذ أن قرر الاحتلال هدم الخان الأحمر، كان هناك آليتان لدى القيادة الفلسطينية للمواجهة، الأولى: تتمثل في تعزيز الصمود في الخان الأحمر، والتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية لهدمه، والثانية: تكثيف الاتصالات مع الاتحاد الدولي.
وقال أبو يوسف خلال لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن": "هدم الخان الأحمر، يرتقي إلى مستوى جريمة الحرب، وبالتالي أمام وجود سفراء من الاتحاد الدولي في قرية الخان الأحمر، فقد كان الاحتلال متخوفاً من هدمه".
وشدد أبو يوسف على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني، ورص الصفوف، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتكثيف التواصل مع كل الأطراف الدولية، وتفعيل قرارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، يجب ترتيب وضع البيت الفلسطيني، ورص الصفوف، وتحقيق الوحدة الفلسطينية، لافتاً إلى أن أكثر من خمسة ملفات تم تحويلها إلى محكمة الجنيايات الدولية، مؤكداً في الوقت ذاته، على أن المقاومة الشعبية ضد الاحتلال مستمرة.
وحول إمكانية عودة اللقاءات مع الإدارة الأمريكية، قال عضو اللجنة التنفيذية: "نحن لدينا موقف واضح برفض أي إمكانية للقاء أو التحدث مع الإدارة الأمريكية، وذلك بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال".
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