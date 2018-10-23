العجرمي: الخان الأحمر هو نقطة إنهاء ما يسمى بـ (حل الدولتين)





وبين العجرمي في لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن"، أن هناك سيناريوهات عديدة، تستخدم لاضاعة جوهر القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الكونفدرالية، يعني الحاق ما تبقى من الوطن إلى الأردن، ولكن هناك منظمة التحرير التي تمثل الشعب الفلسطيني، فيجب العودة إلى اتفاقيات المصالحة السابقة، والتي تتحدث عن إعادة بناء المنظمة، ودعوة الإطار القيادي المؤقت ليشمل جميع الفصائل.





وفيما يتعلق بالسيناريوهات، أوضح، أن الأقوى من بينها يتمثل في صفقة القرن، مشدداً على ضرورة إلغاء اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وإعادة بناء منظمة التحرير، وإجراء الانتخابات العامة، والقيام بكل أشكال المقاومة الشعبية.





وقال: "سر الخان الأحمر يستند الآن على الشراكة الوطنية الفلسطينية، وما هو مشترك بين الكل الفلسطيني، ومن حق كل فصيل أن يدافع عن منظوره".

رام الله - دنيا الوطنأكد الخبير في الشؤون الامنية والاستراتيجية، محمود العجرمي، أن الخان الأحمر، هو النقطة الاخيرة التي ستنهي أية آفاق لما يُسمى بحل الدولتين، لافتاً إلى أنه إذا ما تم تدميرها، ستفصل القدس عن بقية الضفة من جهة، وسيفصل شمال وجنوب غرب الضفة بحد ذاتها.