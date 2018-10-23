أوقاف غزة تُقرر وقف المكافأة المقطوعة عن 117 خطيبًا

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، وقف المكافأة المقطوعة البالغة قيمتها (525) شيكلاً عن كل الخطباء الذين لديهم دخل ثابت في أعمال أخرى، بغض النظر عن طبيعة العمل.وقالت الوزارة في بيان لها: "سيتم وقف المقطوعة عن (117) خطيباً لهم أعمال أخرى، لتحويلها لخطباء متطوعين بالوزارة من حملة الشهادات الشرعية، يعملون في الوزارة عدة سنوات، وليس لهم أي دخل مالي".وأشارت إلى أن آلية حصول الخطيب المتطوع على المكافأة المقطوعة، تتضمن تقييمه عبر عدة لجان واجتيازه المقابلة المعدة لذلك أمام لجنة مختصة في مقر الوزارة.وذكرت الوزارة، أنه يشترط للحصول على المقطوعة أن يحصل المتطوع الذي يجتاز المقابلة على تقدير (85%) فما فوق.وأوضحت، أن القرار سيتم تنفيذه بالتدرج، وهو مرهون بتوفر البدائل حسب الشروط السابقة، مشيرةً إلى أن عملية استبدال المكافأة المقطوعة، ستتم على مراحل عديدة، حيث تم استبدال (33) خطيباً، وفق وكالة (الرأي) المحلية.وبينت الوزارة، أنها راعت في هذا القرار جانبين، الأول: الحفاظ على قوة خطبة الجمعة، والثاني: توفير عمل للخطباء المتطوعين، لافتة إلى أنها تعمل وفق معايير واضحة بكل موضوعية وشفافية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الخطباء، وتراعي المصلحة العامة.